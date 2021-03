tmw Pro Sesto, Colombo: "Abbiamo un budget ridotto, ma non ci manca niente"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Pro Sesto Jacopo Colombo ha parlato- tra le altre - del momento dei suoi: "Al momento attuale per noi la gara da recuperare è un vantaggio, ma con la Giana sì, sarà uno scontro diretto. Per altro non facile, perché ci troviamo a giocare ogni tre giorni, ed è dura preparare le partite così, anche se abbiamo una rosa ampia che può sopperire a questo. Ora sta allo staff cambiare cosa non ha funzionato, dobbiamo tornare quelli aggressivi e sbarazzini della prima parte di stagione. Rispetto ad altre formazioni abbiamo un budget ridotto, ma non ci manca niente".