tmw Pro Vercelli, dalla Triestina arriva Gatto: prestito con obbligo di riscatto in caso di B

Possibile innesto offensivo per la Pro Vercelli, che spera nel ritorno di Leonardo Gatto, ora alla Triestina: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le parti stanno lavorando per cercare la chiusura dell'accordo, che prevede il prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie B delle bianche casacche. Entro stasera o al massimo domani possiamo andare in chiusura.