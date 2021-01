tmw Teramo, su Pinzauti si muovono tre club di Serie C

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sull'attaccante Lorenzo Pinzauti del Teramo si starebbero muovendo tre club di Serie C. Il classe '94 è in scadenza con il club biancorosso e per questo potrebbe partire in questa finestra di mercato: Novara, Arezzo e Lecco i club che stanno seguendo l'evolversi della situazione pronti a presentare un'offerta per il giocatore.