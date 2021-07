tmw Tre club si muovono per lo svincolato Mazzarani: Gubbio, Piacenza e Carrarese

Per Andrea Mazzarani si prospetta un futuro ancora in Serie C dopo lo svincolo dal Livorno a causa della retrocessione in Serie D del club toscano. L'esperto fantasista infatti ha diverse richieste sul tavolo da squadre della terza serie. Secondo quanto raccolto da TMW sulle tracce del classe '91 ci sarebbero Gubbio, Piacenza e Carrarese.