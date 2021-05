tmw Trestina, sirene dalla Serie C per mister Bonura. La Pergolettese sonda il terreno

L'ottima stagione alla guida della Trestina in Serie D, squadra che sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative, potrebbe proiettare il tecnico Marco Bonura verso categorie o piazze più prestigiose. Il giovane allenatore infatti è seguito da numerosi club di Serie D con obiettivi importanti in vista della prossima stagione, ma è soprattutto dalla Serie C che arrivano gli interessamenti maggiori. Dopo la Vis Pesaro infatti nelle ultime ore anche la Pergolettese sta sondando il terreno per il tecnico classe '79 in vista della prossima stagione quando vuole ripartire con un profilo giocane e preparato in panchina. Al momento Bonura, pur dicendosi felice di questi interessamenti, è però concentrato sul finale di stagione con la Trestina in corsa per quei play off che a inizio stagione rappresentavano un obiettivo insperato.