TMW Torres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione

Con la giornata di ieri, in Serie C si è visto un nuovo esonero, quello di mister Michele Pazienza, sollevato dalla guida della prima squadra della Torres. "La Torres comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Michele Pazienza. Non faranno più parte dello staff del Club anche il vice allenatore Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila.

La società rossoblù ringrazia l’allenatore pugliese, e tutto il suo staff, per l’impegno profuso nel corso della sua permanenza in rossoblù e gli augura il meglio per il prosieguo di carriera", il comunicato diramato dal club sardo.

Che ha fatto poi sapere di aver affidato temporaneamente al responsabile della Primavera Marco Sanna la formazione ora al penultimo posto della classifica del Girone B di Serie C. Viene però da chiedersi chi prenderà ufficialmente il posto di Pazienza. Stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono ore di riflessione per la proprietà, che si prenderà probabilmente anche un altro po' di tempo per decidere, riflettendo anche sul fatto che ci sono già due allenatori a bilancio, il citato pazienza ma anche Alfonso Greco, che tanto bene aveva fatto con i rossoblù. Pensare però di rivederlo in panchina è al momento arduo, più facile si opti per un altro nome.

Ma solo le prossime ore chiariranno il tutto, con la metà settimana che potrebbe divenire uno snodo cruciale per ogni possibile decisione da prendere. Di sicuro, alle porte, non c'è una sfida agevole: sabato 8 novembre, alle ore 17:30, i sardi sono chiamati alla trasferta romagnola di Ravenna. Contro la seconda in classifica...