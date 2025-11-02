Ufficiale Torres, esonerato Pazienza: squadra affidata momentaneamente a Sanna

La Torres ha ufficializzato nella giornata odierna l’esonero di Michele Pazienza dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Insieme al tecnico pugliese lasciano il club anche il vice allenatore Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila.

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società rossoblù ha espresso ringraziamento e riconoscenza per il lavoro svolto dal mister e dal suo staff nel corso della loro permanenza a Sassari, augurando a tutti loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

In attesa di individuare il nuovo tecnico, la guida della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata a Marco Sanna, figura già conosciuta e apprezzata nell’ambiente torresino, che avrà il compito di dirigere gli allenamenti e preparare la squadra ai prossimi impegni di campionato.

L’esonero di Pazienza arriva dopo un periodo di risultati altalenanti che hanno spinto la dirigenza a optare per un cambio di rotta, con l’obiettivo di rilanciare la stagione e ritrovare continuità in vista della seconda parte del campionato. La società valuterà nei prossimi giorni i profili più idonei per la successione in panchina, mentre la tifoseria rossoblù resta in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore chiamato a rilanciare le ambizioni della Torres.