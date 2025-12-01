TMW
Latina alla caccia dell'erede di Bruno: valutato il profilo di Michele Pazienza
Il Latina è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Alessandro Bruno arrivato in mattinata e starebbe valutando un profilo che ha iniziato la stagione altrove venendo esonerato un mese fa.
Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, di Michele Pazienza che in questa stagione ha collezionato 14 presenze sulla panchina della Torres ottenendo però solo due vittorie. Il tecnico, che ha già avuto un primo contatto con la società, al momento non avrebbe ancora sciolto le riserve e si sarebbe preso qualche ora di tempo prima di dare la propria risposta al club laziale.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
