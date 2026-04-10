Trapani, Aronica: "Il nostro presidente ha sempre lottato contro i torti subiti"

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, è stato intervistato da Radio MPA. Queste le sue parole riportate da TuttoSalernitana: "Abbiamo fatto 48 punti sul campo tra mille difficoltà, senza queste forse potevano essere anche di più. L'obiettivo dei playoff era centrabile e c'è rammarico. Poi a gennaio giocoforza abbiamo stravolto la squadra per questioni di bilancio. Abbiamo mandato via 14 giocatori per prenderne 17 nuovi. Le difficoltà sono aumentate ma ringrazio i ragazzi che non si sono fatti prendere dalle vicende extra calcistiche, pensando solo al campo. Il nostro presidente ha sempre lottato contro i torti subiti. Il 21 aprile ci sarà l'ennesimo appello, speriamo si possa fare giustizia e dare ai ragazzi quello che meritano".

Come inquadrare la partita di domenica, che Trapani ci dobbiamo aspettare?

"Per noi è una delle ultime tre finali. Abbiamo l'incombenza della classifica e necessità di fare punti. La stiamo preparando come una finalissima perché mancano solo tre gare e dobbiamo fare di necessità virtù, sapendo delle difficoltà che affronteremo contro una squadra costruita per stravincere il campionato. Ha grande valore con calciatori che conosco perché li abbiamo trattati in estate e perché li ho allenati, come Carriero e Lescano, un top player. Conosciamo i valori, mi aspetto una gara difficilissima ma dobbiamo per forza giocarla a viso aperto".