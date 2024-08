Ufficiale Trapani, arriva a titolo definitivo dal Lumezzane il classe 2001 Cristian Spini

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Cristian Spini.

Attaccante classe 2001, Spini cresce nelle giovanili della Cremonese. Nella stagione 2018/19 si trasferisce al Codogno in Eccellenza per poi fare ritorno in grigiorosso con la formazione Primavera. Successivamente il passaggio alla Virtus Bergamo in serie D. Dopo una breve parentesi al Piacenza in serie C, passa in prestito al Desenzano nei dilettanti. Nella stagione 2022/2023 il trasferimento al Lumezzane con cui vince il campionato di Serie D. Confermato dalla società lombarda, nella passata annata calcistica in serie C, scende in campo 35 volte. Cinque i gol e altrettanti gli assist.

Il giocatore arriva a Trapani dal Lumezzane a titolo definitivo.

«Sono molto motivato ad iniziare questa avventura», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo in campo. Conosco le ambizioni della società e sono determinato a provare con la squadra a fare il salto di categoria. Sono un esterno d’attacco mancino. Preferisco giocare a destra ma anche a sinistra. Mi piace saltare l’uomo, sono abbastanza rapido e ho un buon tiro. So che Trapani ha una tifoseria molto calorosa e non vedo l’ora di vedere il “Provinciale” pronto a sostenerci».