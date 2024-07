Ufficiale Trapani, prolungano in tre. Firma sul rinnovo per Crimi, Gelli e Guerriero

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Trapani "annuncia i prolungamenti dei contratti di Marco Crimi, Jacopo Gelli e Matteo Guerriero.

Crimi ha collezionato 27 presenze e 2 gol, e ai canali ufficiali del club ha così parlato dopo la firma sul suo prolungamento contrattuale: "Sono orgoglioso di continuare a far parte di questo ambizioso progetto e di indossare ancora questa maglia. Ringrazio il presidente, il DS e il mister per la fiducia, e i tifosi per il sostegno. L’entusiasmo e la determinazione che hanno caratterizzato la stagione appena trascorsa saranno un’importante base per costruire nuovi successi. Forza Trapani!".

Arrivato lo scorso gennaio per Jacopo Gelli sono state dieci le presenze in maglia granata: "Sono molto contento di aver rinnovato il contratto a Trapani. Una sfida subito vincente sin dal mio arrivo l’inverno scorso. Sono certo che anche nella stagione che sta iniziando ci toglieremo grosse soddisfazioni. Forza Trapani!".

"Sono orgoglioso e contento che società e il mister hanno valorizzato e apprezzato il mio contributo alla precedente stagione, a dir poco spettacolare, confermandomi per la nuova fra i professionisti", sono infine le parole di Matteo Guerriero che è sceso in campo 30 volte. "Sono felice della fiducia che mi è stata rinnovata e sono certo che non deluderò. Forza Trapani!".