Ufficiale Trento, accordo biennale fino al giugno 2027 per l'ex Brescia Zylyt Muça

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Zylyf Muca che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a Chiari (BS) il 7 marzo 2005, Muça si forma nel settore giovanile del Brescia, società con la quale nella stagione 2022-2023 esordisce nel campionato Primavera, trovando 18 presenze, 2 reti e 2 assist. Nel biennio successivo gioca sempre per i lombardi e, nella passata stagione, esordisce nel campionato di Serie B nella partita contro il Bari. Sul fronte internazionale, Muça vanta un percorso consolidato con le selezioni giovanili dell’Albania. Inizia a vestire la maglia della Nazionale Under 15, per poi proseguire con l’Under 17, l’Under 18 e l’Under 19, sino ad arrivare alla recente convocazione con l’Under 21.

Zylyf Muça è pronto a mettersi in gioco con la maglia gialloblù: «Sono un terzino a cui piace spingere sulla fascia e contribuire anche alla fase offensiva. In campo do sempre il massimo, cercando di unire corsa, intensità e spirito di sacrificio. Da questa nuova avventura al Trento mi aspetto una crescita importante, sia dal punto di vista tecnico sia da quello umano. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato. Affronterò questa sfida con grande motivazione e con l’obiettivo di migliorarmi giorno dopo giorno».