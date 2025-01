Ufficiale Trento, arriva a titolo definitivo dalla Lazio l'attaccante Tommaso Cappelli

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da S.S. Lazio i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Cappelli. Il classe 2004 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento.

Nato a Poggibonsi (SI) il 21 settembre 2004, Cappelli cresce nelle giovanili del Siena, per poi trasferirsi nell’Empoli, club con il quale gioca nelle categorie Under17 e Under 18. Nella stagione 2023-2024 passa alla Lazio, società con la quale esordisce nella squadra Primavera1, scendendo in campo in 33 occasioni tra Campionato e Coppa Italia. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia della Lazio in Primavera1.

Tommaso Cappelli è pronto per indossare la maglia aquilotta numero 19: «Sono un attaccante al quale piace molto fraseggiare con i compagni e puntare l’uomo. Il progetto che mi ha presentato la società gialloblù mi ha convinto subito. Sono sicuro che qui si possa lavorare davvero bene. Ho scelto Trento perché credo che sia la realtà giusta nella quale poter proseguire il mio percorso di crescita. Sono qui per dimostrare le mie qualità e per cercare di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Forza Aquile!».

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Tommaso Cappelli e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.