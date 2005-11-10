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Trento, colpo per la difesa: dal Vicenza è arrivato Benassai

Trento, colpo per la difesa: dal Vicenza è arrivato Benassai TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:56Serie C
Il classe '98 si trasferisce a titolo definitivo e firma un contratto per i prossimi due anni con i gialloblù

Nuova avventura in Serie C per Benassai che lascia il Vicenza, dove nell'ultima stagione aveva conquistato la promozione in Serie B, per trasferirsi al Trento con cui ha firmato per i prossimi due anni. Questa la nota del club gialloblù:

"A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo da L.R. Vicenza i diritti alle prestazioni sportive del difensore Francesco Benassai, che ha sottoscritto con il Club un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

La carriera del giocatore

Nato a Livorno il 19 maggio 1998, Benassai è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Livorno fino alla formazione Primavera, per poi trasferirsi in Serie C con la maglia del Pontedera nelle stagioni che vanno dal 2018 al 2021. Nel campionato 2021/2022 si trasferisce al Taranto, diventando subito un punto fermo della retroguardia ionica grazie a 32 presenze e ad una rete. Le ottime prestazioni attirano le attenzioni della Lucchese, società con la quale scende in campo complessivamente in 66 occasioni nelle due stagioni successive. Dopo una stagione al Campobasso, dove colleziona 29 presenze, nell’estate del 2025 si trasferisce al L.R. Vicenza. Con il club veneto mette a referto 24 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando anche una rete e offrendo un contributo fondamentale per la conquista del torneo.

Le parole del neo acquisto

Bennassai è pronto per vestire la maglia gialloblù: «Sono molto felice di essere arrivato a Trento. È stata una trattativa lunga, ma fin dal primo momento ho avuto grande voglia di vestire questa maglia. Credo di poter mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, maturata in otto stagioni di Serie C, cercando di aiutare i compagni più giovani e dando il massimo per raggiungere gli obiettivi del Club. A convincermi è stato soprattutto il mister: conosco il suo modo di giocare e mi piace molto. Lo scorso anno ci ha messo spesso in difficoltà e questo mi ha confermato il valore del suo lavoro. Ho trovato una società seria e organizzata, della quale tutti parlano molto bene, e sono davvero contento di essere qui. Dal punto di vista personale spero di segnare qualche gol in più rispetto al passato e, soprattutto, di dare il mio contributo affinché il Trento possa chiudere il campionato nella miglior posizione possibile».
A Francesco un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento".

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