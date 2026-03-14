Dopo Morra, si ferma anche Benassai. L'assalto alla B del Vicenza è senza il difensore

Non solo Claudio Morra. Quando per la promozione in Serie B mancano ormai solo tre punti, il Vicenza deve ancora fare i conti con l'infermeria, perché Francesco Benassai è stato vittima di una lesione di basso grado al semimebranoso sinistro, che lo terrà chiaramente fuori dai giochi per un po': i tempi di recupero del difensore sono ancora da determinare, e a questo penserà lo staff medico con il quale ha già iniziato il percorso di recupero, ma per la gara che vale l'intera stagione - quella di lunedì sera contro l'Inter U23 - sarà out.

Di seguito, la nota del club biancorosso:

"La società L.R. Vicenza informa che il difensore biancorosso Francesco Benassai ha riscontrato una lesione di basso grado al semimebranoso sinistro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".