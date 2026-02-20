Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"

Intervenuto nel corso della trasmissione "E' solo calcio", il difensore del Vicenza Francesco Benassai ha parlato innanzitutto di mister Gallo: "Una qualità del mister è di includere tutti, la differenza la fa l’allenamento in cui tutti andiamo forte, nessuno chiede a Gallo il motivo per cui non gioca, il gruppo è molto coeso e tutti quelli che non giocano fanno il tifo per gli altri. I difensori difficilmente vengono cambiati se le cose vanno bene e si prendono pochi gol - riporta Trivenetogoal.it -. Io sono venuto a Vicenza per vincere, non tanto per giocare trenta partite, come dice il mister è meglio giocare poche partite fatte bene che tante mezze e mezze. Io sono fiero di quello che sto facendo e sto imparando da tutti i miei compagni, anche da Vescovi.

L’obiettivo finale è vincere e remiamo tutti dalla stessa parte. La promozione? Uno degli obiettivi raggiunti, ne vorrei conquistare molti ma per il momento si tratterebbe solo di uno di quelli. Tutte le squadre ci affrontano basse, noi vogliamo fare gol e ci sbilanciamo, dobbiamo però essere bravi sulle preventive così da non far ripartire gli attaccanti.

Con l’Alcione potevamo fare meglio, andava bene anche lo 0-0, avremmo dovuto capire il momento. Il pubblico del Menti? Giocare a Vicenza è bellissimo, quando ho fatto gol contro la Virtus Verona mi sono venuti i brividi. Ho avuto un impatto molto forte e bello, il Menti è l’uomo in più. Non mi sarei aspettato di arrivare così a febbraio ma ho visto subito una squadra che andava ai cento all’ora e penso che in serie C sia importante e serva per vincere i campionati".