Ufficiale Trento, il rinforzo in difesa arriva dalla Cremonese: c'è laccordo per il prestito di Triacca

vedi letture

Volto nuovo in casa Trento, con il club che annuncia l'arrivo a titolo temporaneo del difensore classe 2005 Daniele Triacca, che si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2026. Cresciuto tra le giovanili del Cagliari e della Cremonese, nella scorsa stagione ha disputato 28 partite e realizzato anche 5 assist nella Primavera della formazione grigiorossa.

Di seguito, la nota ufficiale:

"A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Unione Sportiva Cremonese i diritti alle prestazioni sportive del difensore Daniele Triacca che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Rho il 13 maggio 2005, Daniele Triacca cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Accademia Inter, per poi trasferirsi prima al Renate, poi al Cagliari e quindi alla Cremonese, società con la quale nella stagione 2021-2022 esordisce in Primavera. Nel biennio successivo, sempre con la massima categoria giovanile del club lombardo colleziona 61 presenze, tre reti e tre assist. Lo scorso campionato, con la Primavera della Cremonese, ha ottenuto 28 presenze, mettendo a referto anche 5 assist".

Fanno poi seguito le sue prime parole in gialloblù: "La trattativa è stata molto veloce: ho detto subito di sì, perché la serietà e l’ambizione della società mi hanno convinto immediatamente. Le mie caratteristiche? Cerco sempre di mettere a disposizione della squadra tecnica, voglia e velocità. Mi piace contribuire anche in fase offensiva, magari con un assist per far segnare i miei compagni. Da quest’esperienza a Trento mi aspetto di fare un bel campionato, sia a livello personale sia di squadra. Voglio dare il massimo, aiutare i miei compagni ed imparare tanto anche da loro. Forza Gialloblù!".