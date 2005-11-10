Ufficiale Treviso, Brigati sarà biancoceleste per il terzo anno: ha firmato il rinnovo

Riconferma per l’esterno del Treviso FBC, alla sua terza stagione in via Ugo Foscolo. Il Treviso FBC è lieto di comunicare che Alberto Brigati indosserà ancora la maglia biancoceleste per la stagione 26/27.

Giocatore moderno, duttile e tatticamente prezioso: anche la scorsa stagione Alberto ha garantito un contributo fondamentale in entrambe le fasi di gioco. La continuità di rendimento gli ha permesso di diventare un punto fermo del Treviso FBC: a 25 anni avrà la possibilità di confrontarsi in Serie C, sempre con la professionalità dimostrata vestendo biancoceleste.

Nel suo passato, però, c’era già stato profumo di professionismo: Alberto sin da giovanissimo ha avuto la possibilità di confrontarsi con realtà come Inter e Padova. Le esperienze successive in Serie D con Mestre, Manzanese, Cjarlins Muzane e Adriese lo hanno portato ad essere elemento di interesse anche per il Treviso FBC, di cui lui ha pienamente sposato il progetto ormai due anni fa.

Brigati: «Sono molto contento di rimanere, era quello che desideravo. Nei due anni in cui sono stato un giocatore del Treviso la richiesta era di vincere il campionato: l’anno scorso ci siamo riusciti, giocare la Serie C era un obiettivo che avevo da tempo e averla raggiunta vincendo è stato bellissimo. Voglio confrontarmi con la categoria e fare il massimo possibile, vivermela senza troppe aspettative o pretese. Darò tutto, la piazza e pronta e lo siamo anche noi»

Il Treviso FBC augura ancora una volta una splendida stagione ad Alberto, sempre con gli stessi colori e la stessa determinazione mostrata in questi anni.