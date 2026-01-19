TMW
Trapani, Ciuferri al passo d'addio: giovedì la fumata bianca con il Foggia
Altra cessione in addio in quel di Trapani.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club granata ha definito in queste ore la cessione a titolo definitivo di Flavio Ciuferri, esterno offensivo classe 2004, al Foggia.
Il prodotto del vivaio della Roma firmerà con i Satanelli un accordo di due anni e mezzo.
Fumata bianca attesa per la giornata di giovedì.
L'avventura del ragazzo romano in Sicilia si chiude, dunque, fra questa e la stagione precedente, con 25 presenze e un gol.
