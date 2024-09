Ufficiale Triestina, il ko con la Lumezzane è fatale: Santoni esonerato. Per ora il sostituto è a interim

E' durata soltanto sei giornate l'esperienza di Michele Santoni sulla panchina della Triestina. Dopo la sconfitta interna contro il Lumezzane, infatti, il club friulano ha deciso di esonerare l'allenatore ex Dordrecht e di affidare temporaneamente la guida tecnica della prima squadra a Geppino Marino, in attesa di trovarne il successo. Di seguito il comunicato ufficiale:

US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Michele Santoni dall'incarico di allenatore della prima squadra, con effetto immediato. Contestualmente desidera ringraziare Michele Santoni per la professionalità e l'impegno profuso durante il suo incarico. In attesa di ufficializzare il sostituto, la guida tecnica a partire dalla seduta d'allenamento di domani (oggi, ndr) sarà affidata a Geppino Marino".