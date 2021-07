Triestina, Milanese: "Punteremo su un tecnico giovane e ambizioso: obiettivo playoff"

vedi letture

Nonostante le recenti dichiarazioni, Giuseppe Pillon non è più l'allenatore della Triestina: di ieri la notizia ufficiale.

Di questo, come riferisce Il Piccolo - ed. Trieste, ne ha parlato l'Au alabardato Mauro Milanese: "Nella prossima stagione puntiamo ai playoff tra le prime cinque-sei costruendo le basi per affrontare poi l’elite o la B2. Per fare questo si è deciso di cambiare e puntare su un tecnico giovane e ambizioso anche se Pillon mi aveva espresso la volontà di continuare apportando alcune modifiche maturate grazie all’esperienza dei mesi a Trieste. Ma poi è stato proprio Mario a suggerirmi che, valutando le mie perplessità ma rispettando come sempre la mia autonomia, forse era meglio affidare questo progetto a un profilo più giovane. La decisione è mia ma condivisa da Biasin".