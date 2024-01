Ufficiale Turris, arriva in prestito dallo Spezia il difensore classe 2001 Laurens Serpe

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:04 Serie C

La S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare l'arrivo in prestito del difensore Laurens Serpe dallo Spezia. Nato a Fivizzano il 7 febbraio 2001, Serpe è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa con cui vanta anche due presenze in prima squadra (una in serie A) nella stagione 2021/22.

Dopo la parentesi Crotone in B, Laurens gioca nel 2022/23 con la maglia dell'Imolese totalizzando 25 presenze stagionali. Successivamente arriva il trasferimento allo Spezia.