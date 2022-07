ufficiale Spezia, preso il giovane Serpe dal Genoa. Il difensore ora può andare in Serie C

E' ufficiale l'arrivo allo Spezia del difensore Laurens Serpe, classe 2001 il cui contratto è stato depositato in Lega Calcio. Proveniente dal Genoa, il centrale difensivo con ogni probabilità non resterà nella rosa di Gotti: per lui sono pronte ad aprirsi le porte della Serie C (Feralpisalò in pole).