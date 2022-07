ufficiale ACR Messina, Pitino confermato come direttore sportivo. La nota del club

"Marcello Pitino è stato confermato come direttore sportivo per la stagione 2022/23". Così l'ACR Messina sui social ha annunciato il nome del direttore sportivo a cui sarà affidata la costruzione della squadra per la prossima stagione. Ora si attende di conoscere chi sarà il nuovo tecnico peloritano, con Gaetano Auteri in pole.