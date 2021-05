ufficiale AlbinoLeffe, rinnovo fino al 2023 per Diego Borghini. "Sono felice"

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il calciatore Diego Borghini sino al 30 giugno 2023.

Approdato a Zanica lo scorso febbraio, Borghini fin qui ha messo a referto 13 presenze e 3 gol.

"Sono molto contento di poter continuare a lottare per questa maglia - commenta il classe 1997 - Ho trovato un ambiente sano, ambizioso e professionale, un luogo ideale dove poter crescere ancora sia calcisticamente sia umanamente. Ringrazio la società per la fiducia in me riposta, ripagherò dando il massimo ogni giorno con serietà e dedizione".