ufficiale Alessandria, il nuovo allenatore è Marco Banchini

vedi letture

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare Marco Banchini come nuovo allenatore della prima squadra. Nato a Vigevano nel 1980, il neo tecnico dei grigi ha sottoscritto un contratto annuale fino al termine dell’attuale stagione sportiva 2023-2024. Banchini, che in carriera ha totalizzato quasi 200 panchine, ha allenato in serie C la Vis Pesaro e l’Aquila Montevarchi ed in precedenza alla guida del Como ha vinto il campionato di serie D conquistando la promozione in Lega Pro e realizzando il record assoluto italiano di 89 punti (in un girone a 18 squadre). Ha allenato quindi i lariani nei successivi due campionati di serie C.

Laureato in Scienze Motorie, il neo tecnico dei grigi, che ha iniziato la sua carriera come allenatore delle squadre giovanili del Vigevano, ha ricoperto il ruolo di vice alla Robur Siena ed alla Casertana e vanta esperienze all’estero come tecnico del KF Teuta in Albania, dell’Amicale nelle isole Vanautu in Oceania e del Qormi a Malta. Banchini nella nuova avventura sarà affiancato dal suo storico vice Jonatan Binotto. L’U.S. Alessandria Calcio 1912 dà il benvenuto a Marco Banchini e ringrazia mister Vitantonio Zaza per la disponibilità e per la serietà e la professionalità dimostrate nel lavoro svolto.