Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. 20 anni compiuti, difensore centrale arriva in Grigio con trasferimento a titolo temporaneo. A lui i migliori auguri per l’arrivo in Alessandria.