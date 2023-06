ufficiale Ancona, c'è il rinnovo di Barnabà: il difensore ha firmato fino al 2025

L’US Ancona è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Barnabà. Il nuovo accordo siglato sarà valido fino al 30 giugno 2025, prosegue, cosi, l’esperienza in biancorosso di Tommaso con l’augurio di raggiungere insieme importanti risultati.

“Sono contento per Tommaso – ha detto il Direttore sportivo Francesco Micciola – . Mi ricordo benissimo la prima volta che ci siamo conosciuti durante il ritiro di Cascia. Accettò di venire in prova viaggiando di notte pur di farsi trovare subito pronto. È un ragazzo che capisce l’importanza dell’opportunità di giocare ad Ancona e meritava sicuramente il rinnovo. A livello tattico è un giocatore duttile, in grado di coprire più ruoli e penso che possa essere un’ottima pedina che il mister potrà gestire come meglio crederà”.

Questo il commento del difensore: “Ancona è una grande piazza – ha rimarcato Barnabà – e con questo rinnovo avro’ la possibilità di continuare il percorso iniziato lo scorso anno. Spero di far bene e farò di tutto per onorare la maglia e dare gioie ai nostri tifosi. Ringrazio il Direttore e tutta la società per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare il ritiro”.