UFFICIALE: Antoniazzi ancora con l'Arzignano. Il centrocampista ha firmato il rinnovo biennale

Antoniazzi ancora con l'Arzignano. Il centrocampista ha firmato il rinnovo biennale

Serie C

Oggi alle 15:04 Serie C

Proseguirà l'avventura di Manuel Antoniazzi con l'Arzignano, perché il centrocampista ha sottoscritto un rinnovo biennale con il club, riportato in Serie C dopo la promozione al temine della stagione 2018-2019.

Ecco la nota del club veneto:

"Manuel Antoniazzi prosegue in Gialloceleste. L’Arzignano Valchiampo ufficializza il rinnovo biennale del centrocampista classe Duemila, originario di Chiampo, protagonista di due promozioni in Serie C e di tanti successi della storia del club".