ufficiale Borrello torna in Italia dopo l'esperienza ungherese: ha firmato col Monopoli

La S.S. Monopoli 1966 ufficializza il tesseramento e l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive, fino al 30 giugno 2025, di Giuseppe Borello. Esterno di piede sinistro, classe 1999, nato a Catanzaro, Borello ha disputato la scorsa stagione con la maglia dell’Ujpest (massima serie in Ungheria) con 11 presenze e 2 assist.

In precedenza ha giocato con Cuneo, Rende, due volte Cesena e Pro Vercelli in serie C (per un totale di 77 presenze, 10 reti e 4 assist) e Crotone in serie B (19 presenze, 1 gol e 2 assist nel 2021/2022). Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Crotone e nella Primavera del Torino (con cui ha vinto, segnando una rete, la Coppa Italia Primavera nella stagione 2017/2018), ha debuttato in serie A con il Crotone il 28 maggio 2017 in Crotone – Lazio 3-1 (in quella che resta attualmente la sua unica presenza nella massima serie).

Borello è già aggregato al gruppo squadra allenato da mister Francesco Tomei attualmente in ritiro a Camigliatello Silano (Cs) fino al prossimo 13 agosto.