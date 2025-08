Napoli, l'Atletico Madrid sempre su Raspadori: ADL chiede 30 milioni. La situazione

L'Atletico Madrid non molla la pista Giacomo Raspadori. Il jolly d'attacco del Napoli resta sempre un obiettivo della formazione allenata da Diego Simeone in vista della prossima stagione. La formazione campione d'Italia non vuole svendere i suoi gioielli che, con le prestazioni della passata stagione con Antonio Conte, hanno reso al meglio. E le sirene dalla Spagna sono arrivate per l'ex Sassuolo che potrebbe anche lasciare la formazione azzurra nella sessione estiva di mercato.

Ai Colchoneros piace molto il giocatore proprio per la sua duttilità in avanti e la sua capacità di ricoprire più ruoli in campo. La società azzurra però non vuole svendere il proprio giocatore che vuole 30 milioni di euro almeno per sedersi ad un tavolo e chiudere eventualmente la trattativa.

Come alternative il Napoli starebbe pensando ad elementi del tipo di Federico Chiesa, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Grealish oppure Sterling.