Brindisi, habemus mister. Prima squadra affidata al tecnico Roselli

Serie C

Oggi alle 15:26

Come avevamo anticipato, è Giorgio Roselli il nuovo allenatore del Brindisi. "Ex allenatore di Ligorna, Vibonese, Monopoli, Sambenedettese, Cosenza, Gubbio, Pavia, Lecco, Grosseto, Cremonese, Mantova, Varese, Triestina e Alessandria, vince nella stagione 2004/05 il campionato di Serie C1 con la Cremonese - si legge nella nota ufficiale -; nella stagione 1997/98 il campionato di Serie C2 con il Varese ripetendosi nel 2003/04 con la Cremonese. Nella stagione 2014/15 vince la Coppa Italia Lega Pro con il Cosenza".

Ricordiamo che la squadra si trova al momento penultima nel Girone C di Serie C, con soli 10 punti conquistati in 15 partite.