ufficiale Carrarese, accordo triennale con il baby attaccante Opoola

vedi letture

Della trattativa chiusa avevamo già parlato, e ora la "Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malik Olalekan Opoola con un contratto sino al 30 giugno 2026. Il classe 2004 si è distinto nello scorso campionato con la maglia del Brindisi contribuendo in maniere decisa alla promozione dei pugliesi in Lega Pro.

Per l'attaccante nigeriano venti presenze e dieci goal dimostrando grande capacità di trovare la via della rete sapendo disimpegnarsi in tutti i ruoli dell'attacco".

Il giovane nigeriano, ai canali ufficiali del club, ha commentato cosi il proprio arrivo sotto le Apuane: "La serie C è un sogno che si avvera. A Carrara posso imparare a calarmi nel professionismo sperando di ritagliarmi spazio. Gli allenamenti sono duri ma voglio farmi trovare pronto se ci sarà la possibilità. Sono un calciatore veloce che può giocare un po' ovunque davanti".