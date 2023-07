ufficiale Carrarese, rinnovo per Grassini. Il giocatore prolunga fino al 2025

vedi letture

Sempre più uniti Davide Grassini e la Carrarese, con il calciatore che ha prolungato il contratto con il club apuano fino al 2025.

Ecco la nota social del club:

"🚀 Grassini fino al 2025!

Già tre stagioni in maglia azzurra, collezionando 75 presenze.

Tra i protagonisti nel campionato appena trascorso

️ “Sono davvero orgoglioso di poter vestire questa maglia per altre due stagioni. Carrara è ormai una seconda casa e nonostante l'età sono tra quelli che ha più militanza in squadra. La fiducia non è mai mancata ed è stata dimostrata anche quando mi sono infortunato, sentendo la vicinanza di tutti"

Davide ancora con noi".