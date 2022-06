ufficiale Carrarese, saluta Nelso Ricci. Iacopo Pasciuti nuovo ds "ad interim"

Carrarese Calcio 1908 comunica che il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Sig. Nelso Ricci si chiude, di comune accordo ed in via anticipata rispetto alla scadenza inizialmente prevista. La Società rivolge al Direttore un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità mostrata per tutta la durata del suo incarico.

Nel frattempo, il ruolo di responsabile dell'intera area tecnica-sportiva sarà ricoperto "ad interim" dal Sig. Iacopo Pasciuti, con lo scopo preciso di attuare un piano di ulteriore rafforzamento dell'area tecnica e dell'area scouting della Società, anche con l'ausilio di nuove figure da inserire nell'organigramma, per accrescerne le funzioni e la professionalità.