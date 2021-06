ufficiale Costa lascia il calcio giocato. Entra nello staff delle giovanili della Reggiana

Appende le scarpette al chiodo l'ormai ex difensore della Reggiana Andrea Costa, che rimane però in granata: sarà infatti collaboratore nella formazione U17 del club emiliano.

Che ha reso nota la cosa attraverso il comunicato che di seguito riportiamo:

"Due decenni di carriera ai massimi livelli del calcio italiano, dal campetto della sua Rivalta fino a calcare il manto verde della Scala del Calcio. Di fronte ai grandi della Serie A – David Beckham, Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto’o – prima di riportare a Reggio Emilia una vittoria e una promozione in Serie B attese oltre vent’anni.

Dopo aver rinunciato all’ultimo anno d’ingaggio come calciatore in granata, Costa assumerà per la prossima stagione l’incarico di collaboratore nella formazione Under 17 del Settore Giovanile di AC Reggiana avviandosi alla carriera da allenatore.

In bocca al lupo, Andrea!".