ufficiale Dopo il biennio in B, Zanellato scende in C. È un nuovo giocatore del Catania

È con una nota ufficiale che il "Catania comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato, nato a Milano il 24 giugno 1998.

In azzurro, dopo l’esordio con l’Under 20 ha collezionato 6 presenze nell’Under 21, realizzando una rete proprio al “Massimino” nel corso di Italia-Armenia del 19 novembre 2019, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Nelle competizioni professionistiche ufficiali per club, il talentuoso centrocampista ha disputato fin qui 134 gare tra Serie A, Serie B, Europa League e Coppa Italia, siglando complessivamente 6 reti e firmando 8 assist. Cresciuto calcisticamente nel Milan, dopo la trafila nelle formazioni Under 17 e Primavera (55 presenze, 11 gol), Zanellato ha vissuto in rossonero l’emozione degli esordi in ambito continentale scendendo in campo da titolare contro Shkendija e HNK Rijeka. Dal 2017 al 2021, l’atleta lombardo ha indossato la maglia del Crotone contribuendo alla conquista della promozione in A nel 2020. Nel biennio più recente, l’esperienza nella serie cadetta con la Spal.

Il neo-rossazzurro indosserà la maglia numero 6".