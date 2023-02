ufficiale Doppio rinnovo in casa Pro Vercelli: Como e Iezzi firmano fino al 2025

Serie C

Oggi alle 16:56 Serie C

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gianmario Comi e Roberto Iezzi. Per la soddisfazione di tutti, Gianmario e Roberto si sono legati al club fino al 30 Giugno 2025.

Gianmario è entrato a far parte della Pro Vercelli nella stagione 2016/17; dopo una breve parentesi a Vicenza, l’attaccante di Torino è tornato a vestire la nostra maglia dalla stagione 2018/19, distinguendosi sempre per la propria leadership e carisma, qualità che ne fanno, ad oggi, il nostro Capitano. In totale, Gianmario ha collezionato oltre 160 presenze con la Bianca Casacca, con 44 goal all'attivo.

Roberto, nato a Crema, dopo aver militato nel nostro settore giovanile è entrato a far parte della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19, collezionando negli anni oltre di 110 presenze in Serie C.

Con questi due importanti rinnovi, la Pro Vercelli conferma la propria volontà di dare seguito al progetto tecnico-sportivo avviato in questi anni, puntellando la rosa anche per le stagioni a venire, con due elementi di grande rendimento, affidamento e vero amore nei confronti della Bianca Casacca.