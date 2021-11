ufficiale Giannetti è un nuovo attaccante della Carrarese: contratto annuale

E' la Carrarese a sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante Niccolò Giannetti, classe '91 svincolato dopo l'esperienza recente con la maglia del Pescara.

Ecco la nota del club apuano:

"Carrarese calcio 1908 rende noto il perfezionamento del tesseramento dell'attaccante Niccolò Giannetti. Il classe 9'1 si lega ai colori azzurri con un contratto con scadenza 30.06.2022 con opzione libera di rinnovo per la stagione sportiva successiva, 2022/2023.

L'attaccante senese non necessita di particolari presentazioni avendo calcato per la maggior parte della propria carriera professionale palcoscenici di Massima serie e cadetteria indossando maglie, tra le altre, quali quella del Cagliari, Livorno, Siena, Pescara e Salernitana. Per lui parlano i numeri con 217 presenze nel professionismo tra serie A e serie B con 47 goal all'attivo. Per il trentenne calciatore toscano di scuola Juventus anche diverse apparizioni con la maglia delle varie selezioni giovanili azzurre. Attaccante capace di giostrare da prima e seconda punta abile ad attaccare la profondità, fa della mobilità e della rapidità le armi migliori che lo rendono fastidioso e temibile per ogni difesa".