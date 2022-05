ufficiale Giugliano, Amodio nuovo direttore sportivo. Ha firmato un biennale

Con una nota ufficiale il Giugliano, club appena promosso in Serie C, ha annunciato il nome del direttore sportivo per la prossima stagione. Questo il comunicato:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Antonio Amodio, che si lega al club tramite un accordo su base biennale, con decorrenza dal 1º luglio 2022. La società porge il più caloroso benvenuto al nuovo dirigente, con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".