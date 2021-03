ufficiale Il Pontedera blinda Benedetti: rinnovo biennale per il centrocampista

vedi letture

Giacomo Benedetti-Pontedera, un matrimonio che continua. Il club granata ha infatti reso noto che con il calciatore è stato sottoscritto un accordo biennale, che il Dg Paolo Giovannini ha così commentato: "Sono molto felice per il rinnovo. Benedetti ha disputato sin qui un’ottima stagione e abbiamo deciso di proseguire insieme il suo percorso di crescita. Ci auguriamo che anche per lui in futuro si possano aprire le porte per palcoscenici più prestigiosi e importanti, come capitato ad altri che sono passati da Pontedera prima di lui, per ora però ce lo teniamo stretto”.

Di seguito anche la nota del club:

"E’ con grande soddisfazione che l’U.S Città di Pontedera comunica di aver rinnovato il contratto con il giocatore Giacomo Benedetti per altri due anni. Un attestato di stima e fiducia per il ragazzo che ha dimostrato le sue qualità dentro e fuori dal campo.

Congratulazioni Giacomo da parte di tutto il mondo Granata!".