ufficiale Il TAR del Lazio respinge il ricorso del Teramo contro l'esclusione al torneo di C

Era attesa per questa mattina la sentenza del TAR del Lazio in merito al ricorso di Teramo e Campobasso dovuto all'esclusione dal campionato di Serie C 2022-23, e la stessa è arrivata intanto per quanto riguarda la formazione abruzzese: l'esclusione dei biancorossi è stata confermata (QUI il dispositivo integrale). Atteso adesso l'esito inerente al Campobasso.

Alla finestra, Torres e Fermana, prime due squadre in graduatoria per il ripescaggio in categoria.