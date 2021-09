ufficiale Imolese, rinnovo triennale per il giovane difensore Angeli

vedi letture

Serie C

Ieri alle 17:34 Serie C

L'Imolese con una nota sui propri canali social ha annunciato il rinnovo per i prossimi tre anni del giovane difensore Angeli che nell'ultimo turno ha segnato il suo primo gol fra i professionisti. Questo il comunicato:

Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Matteo Angeli.

Il giovane difensore, nato a Cuneo il 30 dicembre 2002, si è guadagnato a suon di convincenti prestazioni la conferma in rossoblù per le prossime tre stagioni (giugno 2024).

Il goal vittoria a Teramo, il primo tra i professionisti, rappresenta la ciliegina sulla torta nella giornata seguente alla firma.

La soddisfazione del Direttore Martone: “Il rinnovo di Angeli è il segnale forte della mia intenzione di puntare sui giovani ed è il giusto riconoscimento ad un ragazzo che si sta esprimendo su buoni livelli. Sono sicuro che si tratti di un giocatore di grande prospettiva e la durata del rinnovo è un grande valore per l’Imolese”.