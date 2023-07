ufficiale Legnago, raggiunto il rinnovo con il capitano Daniele Rocco

vedi letture

Sul suo sito ufficiale il Legnago comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del capitano Daniele Rocco, autore di 14 reti in 32 presenze nella passata stagione culminata con la promozione in Serie C della formazione veneta.