ufficiale Legnago Salus, esonerato il tecnico Giovanni Colella

Serie C

F.C. Legnago Salus, suo malgrado per quanto occorso nel dopo gara di Mantova – Legnago Salus del 21.12.2021, ha assunto la decisione di sollevare il Responsabile Tecnico dalla Prima Squadra, signor Giovanni Colella. La Società desidera ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera.