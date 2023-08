ufficiale Lumezzane, confermato Deratti. E tra i volti nuovi arriva Righetti

È con una nota ufficiale che il "Lumezzane comunica con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con Jacopo Deratti e il tesseramento di Samuele Righetti, essendosi dunque assicurata le prestazioni sportive di entrambi i calciatori per la stagione 2023-2024", che vedrà i lombardi ai nastri di partenza in Serie C dopo la vittoria del campionato di Serie D della passata stagione (Serie B).

Come da nota, "Jacopo Deratti, nato a Roma il 1º luglio 2003, è un difensore eclettico che era già in forza alla Prima Squadra maschile nella stagione 2022/23, ma che a causa di un grave infortunio non ha mai potuto dare il suo contributo in campo, restando tuttavia sempre vicino ai compagni, non mancando mai ad alcun incontro, in casa come in trasferta. Di fatto, un nuovo acquisto per il Lume.

Samuele Righetti è nato a Perugia il 10 ottobre 2001. Anch’egli difensore, ma abituato in particolare alla fascia sinistra, Righetti è cresciuto nella gloriosa squadra della sua città, dove ha anche esordito in serie B nel 2021, dopo una parentesi all’Aglianese, in Serie D. Nel 2021-2022 ha invece indossato la maglia del Gubbio, in serie C, mentre l’ultimo campionato lo ha disputato al Cerignola, sempre nella terza serie nazionale".