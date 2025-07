Ufficiale Pescara, arriva Olzer per rinforzare il centrocampo: ha firmato fino al 2027

Dopo 75 presenze e sei reti con la maglia del Brescia in Serie B, dove era arrivato dalla Primavera del Milan nel 2021/22, per il fantasista Giacomo Olzer c’è una nuova avventura in Serie B. Il classe 2001, svincolato dopo la sparizione del club lombardo, ha infatti trovato l’accordo con il neopromosso Pescara che ha comunicato nella giornata di oggi il suo tesseramento per il prossimo triennio. Di seguito il comunicato degli abruzzesi:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Olzer. Il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2027.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Milan, Olzer ha vestito la maglia del Brescia nelle ultime stagioni in Serie B, collezionando presenze e confermandosi come profilo di talento e prospettiva. A Giacomo il più caloroso benvenuto in biancazzurro e l’augurio di una nuova avventura ricca di soddisfazioni".