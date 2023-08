ufficiale Mantova, arriva il giovane attaccante Bragantini dall'Hellas Verona

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Mantova 1911 - in prestito fino al 30 giugno 2024 - le prestazioni sportive del calciatore Davide Bragantini. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Davide e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale". Con questa nota i veronesi annunciano il trasferimento del classe 2003 al Mantova, club in procinto di essere riammesso in Serie C.

Per Bragantini si tratta della prima esperienza lontano dal club scaligero dove ha collezionato in carriera 17 presenze, con sette gol e un assist, nella formazione Under 17 e 81 presenze, con 11 reti e 23 assist, nella Primavera. Si tratta di un giocatore molto duttile che preferisce giocare sulla corsia destra, a centrocampo e attacco, ma può agire anche a sinistra o come seconda punta.