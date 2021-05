ufficiale Novara, rinnovo biennale per Bellich: nuovo accordo fino al 2023

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Novara comunica "di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno 2023, con Marco Bellich.

Il difensore classe 1999 si lega al Club azzurro per altre due stagioni. Prosegue così un percorso iniziato nell’estate del 2011, che ha visto Marco fare tutta la trafila nel Settore Giovanile, conquistando anche un Campionato Primavera 2 da protagonista. Nella stagione 2018/19 l’esordio in Prima Squadra, dove, grazie alle ottime prestazioni ed al costante impegno, è rimasto in pianta stabile fino ad oggi.

La scelta di proseguire la strada insieme, condivisa da entrambe le parti, attesta l’unione di intenti tra la Società ed il calciatore, fondamentale per raggiungere gli obiettivi sportivi".

"Sono orgoglioso di poter continuare a vestire questa maglia, ringrazio il Club in cui sono cresciuto per l’opportunità": queste le parole del giocatore.