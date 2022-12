L'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Nicolò Sperotto. Il giocatore ha sottoscritto con il Club un accordo valido fino al 30 giugno 2023.

🔛 Nicolò #Sperotto, un nuovo laterale sinistro per l'#Olbia.

👌 Già in gruppo per la rifinitura svolta a Tirrenia.

👕 Numero di maglia: 17

📫 Il comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/UFufYvkufC pic.twitter.com/mAK3UWDXck

— Olbia Calcio (@olbiacalcio) December 22, 2022